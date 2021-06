허성곤 시장, 기후 위기 대응 탄소중립 실천 캠페인 참여

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 허성곤 시장이 28일 기후 위기 대응 탄소중립 실천 캠페인에 동참했다.

탄소중립은 기후 위기의 원인인 온실가스(탄소)를 배출한 만큼 다시 흡수해 순 배출량을 ‘0’으로 만드는 것이다.

이번 캠페인은 탄소배출 감소를 위해 김해시자원봉사센터가 경남도자원봉사센터와 함께 ‘안녕한 경남 만들기 기후 위기 대응 공동실천 행동’ 의 목적으로 추진됐다.

이날 허 시장은 가까운 거리 대중교통 이용, 일회용품과 플라스틱 사용 줄이기 등을 내용으로 한 탄소중립 실천 서약과 김해시여성리더봉사단에서 만든 천연염색 손수건을 전달받고 휴지 대신 손수건 사용 실천에도 뜻을 함께했다.

허 시장은 “기후 위기는 먼 미래의 일도, 혼자 해결할 수 있는 일도 아니다. 우리가 모두 함께 일상생활에서 할 수 있는 실천을 늘려간다면 이 또한 극복할 수 있다”며 많은 시민의 동참을 당부했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr