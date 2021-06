지하철 에스컬레이터서 여성 향해 소변본 20대 남성 극단적 선택

[아시아경제 허미담 기자] 인천의 한 지하철 에스컬레이터에서 앞에 있던 여성을 향해 소변을 본 20대 남성이 극단적 선택을 한 사실이 뒤늦게 드러났다.

28일 인천 미추홀경찰서 등에 따르면 공연음란 혐의로 경찰이 불구속 수사 중이던 남성 A씨는 지난 24일 오후 4시께 연수구 송도동 소재의 자택 인근 화단에서 숨진 채 발견됐다.

앞서 A씨는 지난 23일 오후 10시30분께 인천지하철 2호선 주안역 내 에스컬레이터에서 20대 여성 B씨의 등에 소변을 본 혐의를 받고 있다.

A씨는 술에 취한 상태에서 소변을 봤고, 이를 알아챈 B씨가 그를 직접 역무실로 끌고 갔다. 이 과정에서 몸싸움까지 벌어진 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "피의자인 A씨가 사망함에 따라 공소권 없음으로 사건을 종결할 예정"이라고 밝혔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

