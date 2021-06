거창 창포원서 제8기 생활공감정책 참여단 시·군 대표 간담회 개최

도내 18개 시·군의 참여단 대표 등 25여명이 모여 지역별 활동성과 공유



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 거창군은 28일 거창 창포원에서 '제8기 생활공감정책 참여단 경상남도 시·군 대표 간담회'를 개최했다.

경남 사회혁신추진단 주관으로 마련된 이번 간담회에는 도내 18개 시·군의 참여단 대표 등 25여명이 모여 지역별 활동성과는 공유했다.

또 하반기 활동계획과 참여단 운영 활성화 방안 등을 논의하고 적극적인 정책 참여단 활동을 통해 경남발전의 견인차 구실을 할 것을 다짐했다.

최영호 거창 부군수는 환영인사를 통해 "올해 도 대표로 선출된 전명옥 대표님 덕분에 시·군 대표 회의를 우리 군에서 개최하게 된 것 같아 감사하다"며 "참여단이 도에 관한 관심을 바탕으로 찾아내는 생활 속 아이디어가 도를 발전시킬 큰 변화 기대하며 앞으로도 도민들을 위해 활발하게 활동을 부탁한다”고 말했다.

2009년 제1기 주부모니터단으로 시작한 생활공감정책 참여단은 생활 속 작은 개선사항을 발굴·제안해 주민 불편을 해소하고 정책 참여와 모니터링, 나눔·봉사활동을 수행하는 행정안전부 주관단체이며, 제8기 참여단은 190명으로 이중 거창군은 8명이 활동하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr