GC녹십자웰빙, 충북 영양주사제 생산시설 완공

연간 앰플 6200만개, 바이알 4700만개의 주사제 제품 생산 가능

[아시아경제 김지희 기자] GC녹십자웰빙의 영양주사제 의약품 신규 생산시설이 완공됐다.

GC녹십자웰빙은 충북 음성 혁신도시의 주사제 의약품 생산시설 준공이 완료됐다고 28일 밝혔다. 2019년 11월 착공한 지 약 18개월만이다.

이 시설은 약 3만4000㎡ 규모의 부지(대지 1만평·건평 5600평)에 조성됐으며, 연간 앰플 6200만개, 바이알 4700만개의 주사제 제품 생산이 가능하다. 기존 생산량의 3배에 달하는 수준이다. 최근 영양주사제 매출이 꾸준히 증가함에 따라 자체생산 비중을 확대해 생산 경쟁력을 확보한다는 의지다.

내부에는 대표 품목인 태반주사제 ‘라이넥’을 포함한 주사제들의 앰플과 바이알 생산라인을 갖췄다. 라이넥은 국내 유일한 ‘자하거가수분해물’ 제제로, 인태반 주사제 시장에서 70% 이상의 점유율을 확보하고 있다. 이외에도 비타민, 미네랄 등 40종의 영양주사제 의약품이 신규 생산시설에서 생산될 예정이다.

GC녹십자웰빙 관계자는 "지난 8일 건축물 사용승인을 받아 현재 신규 생산시설에 대한 의약품제조 승인 절차에 들어갔다"며 "내년 본격적인 공장 가동이 시작될 계획"이라고 설명했다.

오상수 GC녹십자웰빙 생산본부장은 “신규 생산시설에서 만들어지는 주사제 의약품이 최고의 품질로 고객에게 다가 갈 것"이라며 "강화된 생산 능력을 기반으로 시장 경쟁력 확보, 신제품 개발 가속화 등 시장을 선도해 나가기 위해 노력하겠다"고 말했다.

