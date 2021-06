[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 동작구 ▲복지국장 최낙현 ▲구의회사무국장 윤소연 ▲지방소득세과장 한대희 ▲자치행정과장 주선이 ▲교통행정과장 직무대리 이현재 ▲일자리정책과장 직무대리 전혜영 ▲상도3동장 직무대리 김효정

