[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹이 신메뉴 출시를 앞두고 배우 유아인을 모델로 선정했다고 28일 밝혔다.

다음 달 5일 공개될 버거킹의 신제품 모델로 새롭게 발탁된 배우 유아인은 안방극장과 스크린을 넘나드는 다양한 작품 활동을 통해 독보적인 개성으로 큰 사랑을 받고 있다.

버거킹 관계자는 “유아인은 부드러운 마스크와 대비되는 강인함과 날카로움으로 다양한 캐릭터를 소화하며 대중들을 매혹시켰다”며 모델 선정 이유를 밝혔다.

한편 신제품은 다음 달 5일 TV 광고와 버거킹 공식 유튜브 채널 등을 통해 공개될 예정이다.

