홍콩 떠나려던 빈과일보 논설위원, 공항서 체포

"홍콩보안법 위반 혐의"

[아시아경제 조현의 기자] 홍콩을 떠나려던 빈과일보의 논설위원이 공항에서 체포됐다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 익명의 소식통을 인용해 "57세 펑와이콩이 홍콩 국가보안법을 위반한 혐의로 이날 저녁 10시께 홍콩국제공항에서 체포됐다"고 전했다.

펑은 당시 영국행 비행기 탑승을 앞둔 상태였다. 최근 2주간 빈과일보 소속 인물이 홍콩보안법 위반 혐의로 체포된 건 이번이 일곱 번째다.

현재 홍콩경찰은 그를 구금한 뒤 조사를 진행 중이다. 소식통은 "펑이 과거에도 외세와 결탁한 혐의로 조사를 받은 바 있다"고 밝혔다.

행정장관 직선제를 요구한 '우산 혁명'과 범죄인 인도 법안(송환법) 반대 시위로 존재감을 드러낸 빈과일보는 홍콩보안법 시행 이후 당국의 본격적인 타깃이 됐다. 1년여간의 당국의 압박에 지난 24일 끝내 폐간했다.

