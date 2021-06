“백화점에 작품 사러 간다”…롯데百, 온·오프라인 미술품 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데백화점은 미술품 수요 확대 추세에 발맞춰 온·오프라인을 통한 미술품 판매에 본격적으로 나선다고 28일 밝혔다.

기존 전시 중심으로 운영했던 오프라인 갤러리를 전시 및 상시 판매 공간으로 재구성하고, 프리미엄 판매전인 ‘아트 롯데를 연 2회 정례화 한다. 또한 디지털 갤러리도 구축한다. 롯데백화점 앱 내 온라인 갤러리관을 별도로 오픈해 금액대별·테마별 작품을 비대면으로 상담하고 구입할 수 있도록 할 예정이다. 이를 위해 롯데백화점은 갤러리를 전담하는 조직을 새롭게 구성하고 연내 전문 인력을 추가 채용할 계획이다.

제1회 아트롯데는 본점 에비뉴엘 지하 1~4층(6월 29일~8월 23일)과 잠실점 에비뉴엘 6층 아트홀(7월 1~25일)에서 열린다. 이번 전시회에선 이우환, 박서보, 김창열, 윤형근, 하종현, 정상화 등 현재 미술시장에서 주목받는 작가들의 대표작 60여점을 소개한다. 전시장에는 아트 어드바이저가 상주해 설명과 구매를 돕는다.

롯데백화점 관계자는 “아트는 최근 백화점이 중요하게 여기는 경험 요소를 대표하는 콘텐츠로, 고객들에게 적극적인 영감과 힐링을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다”며 “갤러리, 아트 마케팅이 백화점의 새로운 성장 동력이 될 수 있도록 질 높은 예술 콘텐츠 발굴에 힘쓰겠다”고 말했다.

