조국 "극우 유튜버가 내 전화번호 공개…집단 패악질"

[아시아경제 조슬기나 기자] 조국 전 법무부 장관이 일부 극우 유튜버가 자신의 전화번호를 공개한 사실을 비판하며 "집단 패악질"이라고 토로했다.

조 전 장관은 26일 자신의 페이스북을 통해 "‘우파 삼촌’이란 극우 유튜버가 제 차 안에 있는 전화번호를 공개한 후 알지 못하는 번호 또는 '발신자 정보없음'으로부터 전화가 계속 오고 있다"며 이 같이 밝혔다. 이어 그는 "집단 패악질은 계속된다"고 지적했다.

조 전 장관은 전날 입시비리 의혹 재판에서 딸 조민 씨가 증언 거부권을 행사한 데 대해서도 언급했다.

그는 “2019년 수사 개시 후 검찰은 약 100군데를 압수수색하고 가족의 지인들을 수도 없이 소환조사했다. 조사를 받은 사람들은 놀람과 걱정으로 많이 힘들었을 것”이라며 “제 딸이 토로했듯 증거수집을 위한 제 가족의 연락도 받지 않았다”고 언급했다.

그러면서 "혹시나 피해를 볼까 두려웠기 때문"이라며 "피고인의 자기방어가 얼마나 힘든지 절감하는 시간"이라고 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr