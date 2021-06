"서현고 김휘성군을 찾습니다" 실종 닷세째…경찰, 기동대 투입

경찰, 뚜렷한 단서 찾지 못해…"모든 가능성 열어두고 수색"

[아시아경제 장세희 기자]경기도 성남에서 고등학교 3학년인 김휘성군이 닷새째 실종돼 경찰이 수사에 나섰다.

26일 경기 분당경찰서에 따르면 서현고 3학년 재학생 김휘성 군이 지난 22일 오후 4시 40분 하교 후 닷새째인 이날까지 연락이 두절됐다.

경찰은 이튿날 새벽 김 군 가족으로부터 실종 신고를 접수해 수색에 나섰으나, 아직 뚜렷한 단서는 찾지 못했다.

김 군은 실종 당일 하굣길에 서현역 서점에서 책을 사고, 거리로 나와 버스정류장으로 이동한 후 행방이 묘연한 상태이다.

김 군이 CCTV에 마지막으로 찍힌 것은 오후 5시 22분으로, 그 뒤의 모습은 현재까지 발견된 바 없다고 경찰은 설명했다.

김 군이 하교 후 버스카드를 충전한 기록은 확인됐지만 버스를 탄 이력이 없고, 휴대폰도 소지하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

인터넷과 SNS 등에는 김 군의 실종 사실과 함께 이름과 얼굴 사진 등이 올라와 공유되고 있다. 김 군은 키 180㎝가량에 서현고 교복인 회색 바지 차림이었으며, 하얀색 나이키 운동화를 신고 있던 것으로 전해졌다. 만약 학교 체육복으로 갈아입었을 경우 남색 서현고 트레이닝복 상태일 수도 있다.

경찰은 기동대 54명과 소방견, 드론 등을 동원해 분당 지역 공원과 주변 야산 등을 수색하고, 김 군의 동선 파악을 위한 차량 블랙박스를 확보를 병행하고 있다. 경찰 관계자는 "김 군이 실종 전날 아버지에게 꾸지람을 들었다는 가족의 진술이 나왔다"며 "현재까지 파악된 범죄 혐의점은 없지만, 단순 가출 외에 모든 가능성을 열어두고 수색을 펼치겠다"고 말했다.

