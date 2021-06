[아시아경제 박지환 기자] 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 8,010 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,010 2021.06.25 15:30 장마감 관련기사 코오롱티슈진 '휴~'…개선기간 1년 부여에 상폐 면했다'인보사 논란' 코오롱티슈진, 1년 개선기간 받았다거래소, 코오롱티슈진에 개선기간 1년 부여 결정 close 은 25일 김선진 사외이사가 일신상의 사유로 자진 사임했다고 공시했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr