25일 서울 중구 서울경찰청 기동본부에서 ‘마지막 의무경찰 선발시험’이 열리고 있다. 시험 응시생들이 적성검사를 보고 있다. 경찰청은 지난 2018년부터 추진된 ‘의무경찰 단계적 축소 및 경찰 인력 증원계획’에 따라 의무경찰 선발시험이 다음달 15일을 마지막으로 종료될 예정이라고 밝혔다. 마지막 시험에는 전국 1만336명이 지원해 31.4대1의 높은 경쟁률을 보였다. /문호남 기자 munonam@

