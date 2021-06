SK플라즈마, SK케미칼 기술수출 혈우병약 '앱스틸라' 국내 판매

2009년 씨에스엘베링에 기술수출 후 고향으로

[아시아경제 김지희 기자] SK플라즈마는 씨에스엘베링 코리아(CSL Behring Korea)의 혈우병 신약 '앱스틸라(성분명 로녹토코그알파)'에 대한 독점 판매 계약을 맺었다고 25일 밝혔다. 씨에스엘베링은 앱스틸라의 생산 및 수입을, SK플라즈마는 국내 마케팅 전체를 담당한다.

앱스틸라는 SK케미칼이 자체 개발한 물질인 'NBP601'을 2009년 씨에스엘베링에 기술 수출해 완성된 제품이다. 당시 국내 최초의 바이오 신약 기술 수출 사례로 주목을 받은 바 있다. 세계 최초이자 유일하게 싱글체인(단일 사슬형) 기술로 설계된 A형 혈우병 치료제로, 체내 작용시간이 연장돼 안정성이 개선되고 약효의 지속 시간도 향상된 점이 특징이다.

SK케미칼의 원천 기술에 더해 씨에스엘베링의 연구개발(R&D)을 통해 개발된 앱스틸라는 2015년부터 미국, 독일, 이탈리아, 일본 등 주요 시장에 출시됐다. 이번에는 원천 신물질을 개발한 고향인 한국으로 돌아오게 된 셈이다. 앱스틸라의 국내 판권은 2015년 SK케미칼에서 분사한 SK플라즈마가 갖게 됐다.

김윤호 SK플라즈마 대표는 "R&D에 대한 오랜 투자가 결실로 맺어 다시 한국에 돌아와 감회가 남다르다"며 "SK의 원천 기술과 씨에스엘베링의 우수한 기술력을 통해 완성된 앱스틸라가 혈우병 환자들의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr