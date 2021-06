산동성 현지와 온라인으로 설명회 진행 … 도내 6개 대학, 현지 26개 기관 참가

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 중국 산동사무소와 함께 25일 온라인 줌을 이용해 '경상남도 중국 유학생 온라인 대학 설명회'를 개최했다.

이번 설명회는 도내 대학의 세계 경쟁력 제고와 글로벌 인재 양성과 더불어 최근 학령인구 감소로 인해 어려움을 겪는 도내 대학의 신규 입학자원 유치를 목적으로 한다.

설명회에서는 참가 대학의 중국 전담 직원이 직접 대학 정보 및 유학 정보 등을 소개하고, 중국어로 된 대학 홍보 동영상도 함께 제공했다.

또한 누리소통망을 통해 참석자들이 지역 대학 유학 정보에 대한 궁금한 부분을 실시간으로 해소하고자 했다.

경남도는 이번 유학 설명회 결과를 바탕으로 다른 지역에서의 설명회 개최를 확대하는 방안을 검토할 계획이라고 밝혔다.

