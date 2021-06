한화솔루션, 폐열로 이산화탄소 年 1500t 줄인다

[아시아경제 최대열 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,000 전일대비 300 등락률 +0.66% 거래량 189,974 전일가 45,700 2021.06.25 09:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]OCI·한화솔루션의 답은 미국에 있다…긍정적 매수·비중 확대[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일한화, 삼성서 1조원 한화종합화학 지분 매입…6년 빅딜 매듭 close 은 생산공정서 나오는 열로 온수를 만들어 필요한 곳에 공급하는 사업을 하기로 했다고 25일 밝혔다.

이산화탄소를 줄이기 위한 사업으로 한화솔루션 울산 3공장에서 생기는 폐열로 온수를 만들어 인근 롯데케미칼 용연2공장에 공급하기로 했다. 두 공장에서는 승용차 430대에서 한 해 동안 생기는 분량의 이산화탄소인 1500t을 줄일 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

이번 사업은 산업통상자원부 국책과제로 한국산업기술평가관리원이 지원하는 연구비를 바탕으로 했다. 연구개발 투자를 지원받은 비케이이엔지는 한화 공장에 열교환기를 설치하고 한화는 공정 폐열을 열교환기에 공급해 온수를 만들어 롯데에 넘긴다. 롯데는 이렇게 받은 온수를 에너지원으로 흡수식 냉동기를 가동해 전기에너지를 아낀다. 식은 물을 다시 폐열로 데워 반ㅂㄱ해 쓰는 에너지 순환경제 시스템을 갖췄다.

이동주 한화솔루션 울산공장장은 "향후에도 산업단지 내 기업과 협력해 환경과 상생을 위한 ESG(환경·사회적 책임·지배구조) 경영을 강화하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr