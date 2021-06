[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

7월 1일 자

<1급 전보>

△기획조정실장 진규호 △신항지사장 김기주

<2급 전보>

△ESG경영실장 김효석 △재무회계부장 김재열 △물류정책실장 장형탁 △항만산업부장 윤지현 △항만건설실장 이형하 △친환경사업부장 박선정 △스마트장비부장 박정묵

