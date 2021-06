◇ 2급(지방이사관급) 승진

▲박향

◇ 3급(지방부이사관급) 승진

▲박상백 ▲이정석

◇ 4급(지방서기관급) 승진

▲김선자 ▲김오숙 ▲김창영 ▲백정엽 ▲송숙란 ▲주상현 ▲최경화 ▲박상석 ▲백남인 ▲성인섭 ▲이종순 ▲이주성 ▲김시라

◇5급(사무관급) 승진

▲강병선 ▲강철웅 ▲김일섭 ▲박문수 ▲박선미 ▲박은미 ▲윤은정 ▲이기수 ▲이현정 ▲정상훈 ▲정승강 ▲정신혜 ▲조은미 ▲조주현 ▲신성욱 ▲주보성 ▲최장환 ▲황연숙 ▲문형표 ▲최상구 ▲정재량 ▲윤춘성 ▲지태경 ▲김서영 ▲강구일 ▲심경아 ▲김인섭 ▲김일곤 ▲김태성 ▲신승범 ▲오문교 ▲유현오 ▲유후식 ▲장철균 ▲최병용 ▲은양 ▲이윤영

