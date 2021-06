'한샘디자인파크 롯데 메종 동부산점' 개장…체험·VR서비스 제공

[아시아경제 김보경 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 부산 동부산 관광단지 오시리아 테마파크에 위치한 리빙전문관 '롯데 메종 동부산'에 홈 인테리어 매장을 연다고 24일 밝혔다.

'한샘디자인파크 롯데 메종 동부산점'은 지상 1, 2층에 영업면적 2960㎡(약 896평)으로 리빙전문관 롯데 메종 동부산에 입점한 국내외 38개 가구, 가전 브랜드 매장 중 최대 규모다.

이곳에선 리모델링부터 부엌, 욕실, 가구, 생활용품 등 한샘의 다양한 홈인테리어 상품을 한 자리에서 만나볼 수 있다. 특히 가족단위 방문객이 많은 동부산 관광단지 상권 특성을 반영한 전시와 다양한 체험 공간을 마련했다.

매장에서는 최신 인테리어 트렌드와 가족 유형별 특성을 반영한 모델하우스 3종 ▲수퍼화이트 59㎡(공급 25평) ▲모던베이지내추럴 84㎡(공급 34평) ▲모던브라운 105㎡(공급 41평)을 만나볼 수 있다. 고객은 모델하우스 내 현관, 거실, 침실, 자녀방 등을 오가며 가족 유형별 공간 활용법을 확인할 수 있다.

부엌, 욕실, 거실, 침실, 자녀방, 서재 등 총 46개의 컨셉별 공간도 제안한다. 라이프 스타일에 맞춰 가구와 다양한 소품을 패키지로 꾸며 집 꾸밈에 참고할 수 있다. 빠르게 변화하는 주거환경을 반영해 홈오피스, 홈스쿨링 공간 등을 꾸민 것도 눈길을 끈다. 생활용품뿐만 아니라 삼성 가전도 함께 전시하고 패키지 구매가 가능해 맞춤형 인테리어가 가능하다.

디지털 기반의 'VR(가상현실) 체험존'에선 차별화된 홈인테리어 쇼핑 경험을 제공한다. 고객 스스로 한샘리하우스 스타일패키지 17종으로 꾸민 모델하우스와 거실, 침실, 자녀방, 서재 등 인테리어 대표플랜 20종을 가상으로 확인할 수 있다.

안흥국 한샘 리하우스사업본부 사장은 "한샘디자인파크 롯데 메종 동부산점에서는 리모델링, 가구, 생활용품부터 가전제품까지 홈인테리어의 모든 것을 한 자리에서 만나볼 수 있다"며 "매장에서는 다양한 전시 및 체험공간과 함께 VR, QR 등 서비스도 제공하고 있으니 가족과 함께 차별화된 홈인테리어 쇼핑을 경험해보길 바란다"고 말했다.

