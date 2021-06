국립중앙박물관의 진품 유물을 전시하는 ‘인천공항박물관’이 24일 인천공항 1터미널 탑승동에 문을 열었다. 이날 박물관을 찾은 시민들이 조선왕실 원문 면사보를 관람하고 있다. /문호남 기자 munonam@

