'넘버 2' 존슨, 해튼, '리우 金메달' 로즈 "도쿄올림픽 불참하는 이유는?"

‘넘버 2’ 더스틴 존슨이 도쿄올림픽에 불참한다. 미국프로골프(PGA)투어에 전념하기 위해서다. 7월15일 잉글랜드 디오픈, 29일 일본 도쿄올림픽, 8월5일 다시 미국 테네시주 멤피스에서 열리는 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 페덱스세인트주드인비테이셔널 등 촉박한 일정 때문이다. 2016년 브라질 리우데자네이루올림픽 때는 지카 바이러스 감염을 우려해 불참했다.

미국은 세계랭킹 기준 상위 4명이 나갈 수 있다. 세계랭킹 3∼6위 저스틴 토머스를 비롯해 콜린 모리카와, 잰더 쇼플리, 브라이슨 디섐보가 국가대표팀을 이룬다. 남아공의 루이 우스트히즌(12위) 역시 "PGA투어를 좋은 성적으로 마치는 게 우선"이라고 소개했다. 세르히오 가르시아(스페인ㆍ48위)는 미국과 유럽의 대륙간 골프대항전 라이더컵에 중점을 뒀다. "유럽 팀에 선발되고 싶다"는 포부다.

잉글랜드 티럴 해턴(11)은 코로나19가 걸림돌이다. "코로나19 여파로 해외여행이 자유롭지 않다"고 밝혔다. 매슈 피츠패트릭(21위)과 리 웨스트우드(27위)까지 고사해 폴 케이시(20위)와 토미 플리트우드(33위)가 나선다. 리우올림픽 금메달리스트 저스틴 로즈(잉글랜드)는 세계랭킹 44위로 밀려 타이틀방어가 불가능하다. 은메달리스트 헨리크 스텐손(스웨덴ㆍ155위)과 동메달리스트 맷 쿠처(미국ㆍ64위)도 비슷한 처지다.

