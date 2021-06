홈플러스, 공주밤·황토로 만든 친환경 숯 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 충남 공주밤연구소와 사전 기획해 공주밤과 황토로 만든 친환경 구이용 숯인 '공주밤숯'을 오프라인 유통 최초로 출시해 다음달 28일까지 10% 할인 판매한다고 24일 밝혔다.

공주밤숯 캔화로 상품은 대형 화로캔 패키지에 대용량 숯을 담은 상품이다. 제품이 포장된 대형 캔을 화로로 활용할 수 있으며, 최장 8시간 동안 화력이 유지돼 바비큐와 불멍을 동시에 즐길 수 있다는 점이 특징이다.

전국 20개 홈플러스 스페셜 매장에서 선보이는 일류 공주밤숯(10kg)은 20% 할인해 1만9900원에 판매한다. 10Kg 대용량 상품이지만 4개의 팩으로 구성돼 있어 소량씩 나눠서 사용할 수 있다.

홈플러스 관계자는 “캠핑의 멋과 맛을 살릴 수 있는 다양한 종류의 숯과 장작을 경쟁사와 차별화해 새롭게 선보였다”며 “오프라인 유통에서는 홈플러스 단독으로 선보이는 실용적인 구성의 공주밤숯과 장작 등 새로운 구성의 캠핑용품들을 다양하게 경험하시길 바란다”고 말했다.

