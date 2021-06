[포토]유동균 마포구청장 연남동 '무엇이든 상담창구 홍보단' 발대식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 22일 '연남동 '무엇이든 상담창구 홍보단' 발대식에 참석했다.

'무엇이든 상담창구'는 행정이 복잡해지고 다양해짐에 따라 공공서비스 접근에 어려움을 느끼는 주민을 위해서 만들어진 통합 소통 창구다.

유동균 마포구청장은 따듯한 행정을 실천하는데 동참한 홍보단에게 감사를 전하며 '홍보단증'을 수여했다.

