[아시아경제 이민우 기자] 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 19,200 전일대비 900 등락률 +4.92% 거래량 2,229,344 전일가 18,300 2021.06.23 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로]활짝 핀 미술품 경매시장...'서울옥션'을 주목하라[클릭 e종목]"서울옥션, 뚜렷한 실적 성장세...목표가 22% ↑"서울옥션, 커뮤니티 활발... 주가 5.52%. close 은 국내 법인과 31억원 상당의, 개인과 29억원 상당의 미술품 판매 계약을 각각 체결했다고 23일 공시했다.

