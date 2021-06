경복대 영유아교육원, 수도권 보육교직원 '승급교육'

[아시아경제(남양주)=이영규 기자] 경복대학교 영유아교육원이 경기도 등 수도권 지역 보육교직원 대상 보수교육을 진행한다.

경복대 영유아교육원은 지난 21일 '2021년 보육교직원 보수교육' 온라인 개강식을 갖고 보수교육 진행을 시작했다고 23일 밝혔다.

이번 보수교육은 서울, 경기, 인천 지역 1급 승급교육생 91명이 참여해 3주간 진행된다. 교육시간은 총 80시간이다. 교육은 양방향 학습참여가 가능한 비대면 온택트 방식으로 진행된다.

경복대 영유아교육원은 어린이집 현직 교사들의 직무교육, 승급교육 및 원장교육까지 포함하는 보육관련 종합 보수교육을 실시하는 기관이다.

경복대 영유아교육원은 앞서 2018년 경기도로부터 '남양주-포천지역 보육교직원 보수교육'기관으로 선정됐다. 보수교육기관평가에서 2년 연속 A등급을 획득해 우수기관으로 평가받고 있다.

박미경 경복대 영유아교육원장 겸 아동상담보육학과장은 "경복대는 코로나19에 대응한 온-오프라인의 블렌디드 러닝방식의 질 높은 전문교육 프로그램 운영 경험을 바탕으로 뉴노멀 시대에 적합한 학습환경을 구축했다"며 "올해도 양방향 온라인 플랫폼을 적극 활용해 교육생들과 소통, 실습, 질의응답, 토론 등을 통해 교육만족도를 높여 나가겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr