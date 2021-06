[아시아경제 온라인이슈팀] 치어리더 김한나가 시원한 비키니 차림으로 근황을 공개했다.

최근 김한나는 자신의 인스타그램에 "가슴이 답답할땐 시원한 사진 투척"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 수영장에서 하얀색 비키니를 입고 몸매를 자랑하고 있다.

이를 본 팬들은 "요정이네" "완벽한 바디라인" "오늘은 blue_hannaaa 인걸루" 등의 반응을 보이며 화답했다.

김한나 치어리더는 기아타이거즈 치어리더로 활동 중이다.

