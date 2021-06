카톡 쇼핑하기 '톡딜' 참여자 수, 출시 2년새 125% ↑

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오톡 쇼핑하기의 '톡딜' 참여자 수가 출시 2년새 125% 증가한 것으로 나타났다.

카카오커머스는 23일 톡딜 출시 2주년을 맞아 이같은 내용의 성과를 23일 공개했다.

톡딜을 통해 누적된 상품 수는 현재 38만 개를 돌파했다. 이는 지난 1주년 시점의 11만 개 대비 3배 이상 성장한 수치이다.

또 누적 톡딜 참여자 수는 19년 대비 125% 증가했으며, 쇼핑하기 카카오톡 채널 친구 수는 19년 대비 700% 증가한 420만명으로 나타났다.

특히 톡딜의 재구매율은 현재 기준 86% 수준으로 톡딜 구매자 5명 중 4명이 다시 한번 톡딜을 통해 상품을 구매한 ‘재구매자’로 분석됐다. 이는 지난 해 69%였던 재구매자율 대비 20% 가량 늘어난 수치다.

톡딜 중 가장 인기가 높은 카테고리는 ‘가공식품’이었으며, 톡딜 가능 시간(79시간) 동안 톡딜 참여자가 가장 많았던 상품은 ‘생수’로 20만3000명이 구매했다. 가장 높은 거래액을 올린 톡딜 상품은 ‘가전제품’으로 무선 청소기 상품이 11억1500만원의 거래액을 기록했다.

카카오톡 쇼핑하기는 톡딜 2주년을 맞아 오는 25일까지 ‘뭉치면 싸다! 해피투게딜’을 진행한다. 25~30일 판매 예정인 톡딜 상품 중 ‘가장 사고 싶은 상품’을 투표 받은 후 일정 목표 득표(5000표) 달성 시 투표자에 한해 50% 할인 쿠폰(최대 5만원)을 증정하는 이벤트다.

투표 상품은 애플 아이패드, 호텔 상품권 등 카카오톡 쇼핑하기 내 카테고리별 인기 상품들로 마련했으며, 해당 이벤트에 대한 정보를 카카오톡을 통해 지인에게 공유하는 고객에게는 ‘카카오쇼핑 200포인트’가 적립된다. 1인 당 최대 10회까지 중복 참여 가능하다.

카카오톡 쇼핑하기 관계자는 "카카오톡에 최적화된 관계 기반의‘발견형 서비스’를 더욱 진화해 국내를 대표하는 쇼핑 서비스로 성장할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

