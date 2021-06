지트리비앤티 “신규 투자자 유치 마무리 단계”

[아시아경제 장효원 기자] 지트리비앤티 지트리비앤티 115450 | 코스닥 증권정보 현재가 10,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,950 2021.06.23 08:17 장시작전(20분지연) 관련기사 지트리비앤티, 56억 규모 군부대 독감백신 공급계약 체결지트리비앤티, 56억 규모 인플루엔자 백신 납품계약 체결지트리비앤티, 안구건조증 치료제 ‘RGN-259’ 임상 3상 추가 분석 결과 발표 close 의 최대주주인 지트리홀딩스는 추가 지분 확보를 위한 새로운 신규투자자 확정이 마무리돼 가고 있다고 23일 밝혔다.

이에 따라 기존 연기되었던 제12회차 전환사채의 납입도 종결될 것으로 전망된다.

지트리홀딩스의 관계자는 “투자자 확정을 마무리해 전환사채의 납입을 종결시킬 예정”이라며 “이에 지난 22일 공시된 지트리비앤티의 보유지분에 대한 담보를 제공하게 됐고 담보에 대한 해소는 물론 추가 출자를 통해 지분 인수를 할 것”이라고 밝혔다.

지트리비앤티는 최근 안구건조증 미국 식품의약국(FDA) 임상 3상이 완료됨에 따라 FDA 품목허가 신청 및 기술이전(Licensing out)에 회사의 역량을 집중할 방침이다.

또 파이프라인의 적극적인 관리로 미래전략을 구축하고 상대적으로 미흡했던 주주 및 기관투자자들과 원활한 정보교류를 위해 각 분야에 새로운 인재 영입을 진행할 계획이다.

한편 지트리비앤티는 오는 7월26일 임시주주총회를 소집했다.

