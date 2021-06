중구 'SNS홍보단' 및 '유튜브 제작지원단' 모집

만 19세 이상 중구민, 중구 소재 대학생, 직장인 등 중구에 관심이 많고 개인 SNS 활발히 운영하고 있다면 누구나 지원 가능...총 30명 내외



[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)가 중구의 생생한 정보와 일상 속 다채로운 이야기를 전할 SNS 홍보단과 유튜브 제작 지원단을 25일까지 모집한다고 밝혔다.

만 19세 이상의 중구민, 중구 소재 대학생, 직장인 등 중구에 관심이 많고 개인 SNS을 활발히 운영하고 있다면 누구나 지원 가능하다.

총 30명 내외로 모집, 활동 기간은 7월부터 12월까지다.

SNS 홍보단은 중구의 생활정보, 관광명소, 맛집 등 일상 속 생생한 이야기로 기획 콘텐츠를 제작하고 중구 공식 블로그와 개인 SNS를 통해 홍보하게 된다.

유튜브 제작 지원단은 중구 공식 유튜브 채널 '을지로 전파사'에 게재될 다양한 영상 콘텐츠를 기획, 촬영하고 생방송 진행을 지원한다.

또 구에서 기획, 제작하는 영상에 MC, 리포터, 게스트 등으로 활동한다.

중구 공식 유튜브 '을지로 전파사'는 구의 각종 정책과 소식을 알리기도 하고 주민들의 목소리를 솔직하게 담아내는 소통 창구가 되어주는 채널이다.

또 주민들이 직접 출연하고 기획까지 참여하는 생방송을 진행, 앞으로도 주민들이 더 주도적으로 만들어가는 성숙한 시민 저널리즘을 표방하고 있는 매체다.

SNS 홍보단과 유튜브 제작 지원단으로 활동하면, 원고료 등 활동에 따른 보상금을 지급받고 역량 개발을 위한 콘텐츠 전문 교육의 기회도 얻게 된다.

또, 구는 연말에 기획력, 참여도 등 종합적 검토를 거쳐 우수 활동 참여자를 선정하여 구청장 표창을 추천할 계획이다.

참가 희망자는 중구청 홈페이지에서 신청서를 다운로드하여 작성한 후 hrcho75@junggu.seoul.kr로 보내면 된다. 서면 심사를 통한 결과 발표는 6월30일 예정이며 개별적으로 통지된다.

기타 자세한 사항은 중구지청 홍보전산과 홍보소통팀로 문의하면 된다.

서양호 구청장은 "주민들의 관점에서 더 폭넓은 소통과 공감하는 행정을 위해 중구의 홍보단을 모집하게 됐다"며 "중구의 매력과 이야기를 널리 알리며 활발히 활동할 주민 소셜 크리에이터의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr