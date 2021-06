제주해경, 여름 해수욕장 해상순찰대 구조역량 훈련

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주해양경찰서는 여름철 해수욕장에 배치될 해상순찰대 해양경찰관과 의무경찰을 대상으로 인명구조술 및 응급처치법 등 구조역량 강화 훈련을 시행했다고 22일 밝혔다.

제주해양경찰서에 따르면 21일부터 이틀 동안 진행된 훈련에는 60여명의 해양경찰관과 의무경찰이 참가했다. 이들은 오는 7월 1일부터 8월 31일까지 약 2개월간 여름철 성수기 제주시 김녕항, 세화항, 애월항 등에 배치돼 수상레저 활동 등 이용객의 안전사고 발생 시 신속한 인명구조 대응을 하게된다.

이번 구조역량 강화 훈련은 기본 응급처치법과 심폐소생술, 수상오토바이 운용을 통한 인명구조술 등으로 해상 순찰대원의 인명구조 능력을 향상되도록 했으며, 훈련에 참가한 해상 순찰대원은 제주해경 김녕출장소, 세화출장소, 애월출장소 등에 전진 배치될 예정이다.

제주해경 관계자는 “이번 훈련으로 구조역량이 향상된 해상순찰대를 각 출장소에 전진 배치해 사고 위험성이 높은 위험해역의 순찰을 강화하고, 신속하고 효율적인 안전관리 업무로 한 건의 인명사고도 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

