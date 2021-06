[포토] 매머드급 이재명 지지 '공명포럼' 출범

[아시아경제 윤동주 기자] 더불어민주당 대선주자로 거론되는 이재명 경기도지사가 22일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 '공명포럼'출범식에 참석하고 있다. 공명포럼은 이 지사 지지자 15만여명이 발기인으로 참여하는 매머드급 조직으로 17개 광역, 14개 직능, 36개 위원회와 해외본부(30개국 100개 도시) 등 국내외를 아우르는 조직을 갖췄다.

이종걸 전 국회의원과 황석영 소설가가 상임고문을, 안민석·정성호·김윤덕 의원이 상임공동대표를, 김남국·문정복·민형배·박성준·이동주·홍정민 의원이 공동대표를 각각 맡는다.

고문으로는 이철휘 전 육군대장, 남중웅 전국국공립대학교수노동조합위원장, 방기홍 한국중소상인자영업자총연합회 회장, 장만채 전 전남교육감, 전순옥 소상공인연구원이사장, 김기준 전 경기도경제과학진흥원장이 이름을 올렸다.

