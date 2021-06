[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “30여년을 함께한 대학이 고마울 따름이죠.”

신라대학교(총장 김충석) 생명과학과 고현숙 교수가 대학발전기금 1000만원을 쾌척했다.

고 교수는 22일 오전 10시 신라대 60주년기념관 총장접견실에서 발전기금을 김충석 총장에게 전달했다.

고 교수는 1990년부터 신라대 생명과학과 교수로 재직하면서 100여편 이상의 연구물을 국내외에 발표하는 등 활발한 연구 활동으로 해양 동물학 발전에 기여했다.

고 교수는 “제자들의 학업과 연구 증진에 보탬이 되길 바란다”라고 말했다.

고 교수가 30년 넘게 근무한 신라대 생명과학과는 반려동물학과로 이름이 바뀐다.

반려동물 양육 인구 증가와 펫코노미(Pet+Economy) 시장 성장에 따른 맞춤형 전문가 양성을 위해 반려동물학과로 학과를 개편하고 2022학년도부터 신입생을 모집한다.

