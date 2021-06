예비교원 AI 교육 강화 지원사업 6개 대학 선정

대구교대·춘천교대·공주대·성균관대·서울대·이화여대 선정

[아시아경제 한진주 기자] 예비교원의 인공지능(AI) 교육역량을 키울 수 있도록 지원하는 사업에 6개 대학이 선정됐다.

22일 교육부와 한국과학창의재단은 '2021년 초·중등 교원양성대학 AI 교육 강화 지원사업' 선정 대학을 발표했다. 선정 대학은 대구교대, 춘천교대, 공주대, 성균관대, 서울대, 이화여대 총 6곳이다.

교육부는 선정대학에 연평균 2억원씩 3년간 재정을 지원한다. 교원 자격 유형별 AI 교육과정 모형을 개발·적용해 모든 예비교원의 AI 역량강화와 현장교원 직무역량 강화 교육에 활용한다.

한국과학창의재단은 AI 교육 역량 강화 지원단을 운영해 AI 전문가의 정책연구 수행, 교육과정 상담, 선정대학 전문성 강화 등을 지원한다.

초등 AI 교육 분야는 초등교사의 AI 역량과 다양한 교과에서의 융합 역량을 함양할 수 있는 교육과정 개편을 추진한다. AI 심화교육은 중등학교 정보·컴퓨터 교사 AI 심화 교육 역량을 갖출 수 있도록 이수체계를 개편한다. 산업계와 연계해 맞춤형 인재 양성을 위한 교원 전문성 확표를 목표로 한다. AI 융합교육 분야에서는 다양한 가목에서 AI를 활용하는 수업혁신을 위한 교원양성 기반에 초점을 뒀다.

이상수 교육부 학교혁신지원실장은 "교원양성대학에서 소프트웨어, 인공지능 기반을 활용한 특성화된 교육과정을 개발해 인공지능 교육에 특화된 우수교원을 양성하기를 기대한다"고 말했다.

