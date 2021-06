배재훈 HMM 사장, 신입사원 사령장 수여…"글로벌 톱클래스 성장시킬 주역"

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 42,900 전일대비 500 등락률 -1.15% 거래량 2,132,784 전일가 43,400 2021.06.22 10:38 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 1만6000TEU급 7호선은 '다온호'…20일 유럽항로 투입HMM, 서버 바이러스 공격 당해…"화주, 유선연락 및 재확인 당부" ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 2021년 신입사원 대상 ‘사령장 수여식’을 개최했다고 22일 밝혔다.

배재훈 사장은 이날 연지동 HMM 사옥에서 진행된 행사에서 29명의 신입사원들에게 "여러분은 대한민국 해운재건은 물론 HMM을 글로벌 톱클래스로 성장시킬 주역"이라며 "끊임없는 자기계발과 전문성을 키워 대한민국 해운을 대표하는 전문 일꾼으로 성장하길 바란다"고 격려했다.

신입사원들은 지난 열흘간 사내 강사가 직접 진행한 해운실무교육을 비롯해 각 사업 본부별 팀 소개, 선배와의 대화, 비즈니스 매너, 골든벨 퀴즈 등의 입문교육에 참여했다.

김경일 아주대학교 심리학 교수를 초빙하여 ‘슬기로운 직장생활’이라는 주제로 명사특강을 진행하여 교육의 흥미를 높였다. 특히 신입사원들은 최근 화두인 ESG 경영을 활성화하는 방법에 대해 직접 기획하고 발표하는 시간을 가졌다.

이날 사령장을 받은 신입사원 대표 조규형 사원은 "이번 교육을 통해 수출입 의존도가 높은 우리나라에서 국가기간 산업인 해운업의 중요성을 더욱 깊이 알게 되었다"며, "대한민국 '민간 외교관' 역할을 하는 대표 국적선사 HMM에서 세계 수출입을 담당하는 일원으로서 작게나마 보탬이 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 HMM은 지난 4월 2021년 신입사원 공채를 시작, 코로나19로 인한 '사회적 거리 두기'로 필수 교육만 대면으로 진행하고, 대부분 비대면 방식으로 진행했다. 이날 사령장을 수여 받은 29명의 신입사원들은 23일부터 각 팀에 배치되어 본격적으로 실무에 투입될 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr