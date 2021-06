[아시아경제 이지은 기자] 한미 북핵수석 협의 등 대북 현안 논의를 위해 방한중인 성 김 미 대북특별대표가 22일 오후 문재인 대통령을 예방한다.

청와대는 이날 오후 2시 30분 청와대 본관에서 문 대통령이 김 대표를 접견할 예정이라고 밝혔다.

이날 접견 자리에서는 양국간 대북정책 조율, 북한에 대한 대화 유인 등 한반도 평화 프로세스 진전 등과 관련한 논의가 이뤄질 것으로 보인다.

19일 한국을 찾은 김 대표는 21일 오전 외교부에서 열린 한미·한미일 북핵수석 협의에 참석했으며, 이날 오전에는 이인영 통일부 장관과 만나 면담을 갖고 "바이든 대통령과 문 대통령은 북한과 관련한 한미 양국의 접근과 관련해 상당히 훌륭하고 심도 깊은 대화를 나눴다"고 밝혔다.

