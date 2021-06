동신대-광양 이음학교, 위기청소년 지원 ‘맞손’

학과 체험·교육 상담 등 협약

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교와 광양 이음학교가 위기청소년 지원에 손을 맞잡았다.

동신대학교 상담심리학과(학과장 박은민 교수)는 전남 광양시 이음학교와 지역 내 위기청소년의 건강한 성장 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

이들 기관은 협약에 따라 ▲위기청소년의 문제를 예방하기 위한 교육·집단상담 ▲위기청소년의 건강한 성장을 위한 심리·정서 및 기타 지원 ▲학교 밖 청소년의 심리·정서적 지원과 진로탐색을 위한 학과 체험 지원 등을 추진한다.

동신대 상담심리학과는 앞으로도 지역사회 유관기관과 업무협약을 체결하고 다양한 실습 프로그램을 운영할 방침이다.

박은민 동신대 상담심리학과장은 “지역 내 위기청소년들에게 건강한 성장 지원을 할 수 있도록 학교와 아동·청소년상담기관, Wee 스쿨간 유기적인 협력 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr