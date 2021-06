제주시, 30일부터 탑동광장·테마거리 ‘전면 폐쇄’

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주시 탑동광장과 테마거리가 전면 폐쇄 조치된다.

21일 시에 따르면 이번 조치는 코로나19 지역 감염 확산 방지를 위해 탑동광장과 테마거리를 오는 30일부터 일시 전면 폐쇄하기로 했다

그동안 탑동광장에선 코로나19 사회적 거리두기에도 불구 시민들과 관광객들이 음식물을 먹고 술을 마시는 등 방역수칙을 지키지 않는 사례가 빈번하게 발생해 왔다.

이에 따라 시는 탑동광장 내 운동시설을 폐쇄하고 야간에는 집중 계도활동을 펼치는가 하면 음주·취식 방지용 분리 시설물을 600m 가량 설치했었다.

또 탑동광장 내 가로등 도 오후 10시 이후 전면 소등하는 등 시민들과 관광객들이 모이지 못하도록 조치를 취했다.

탑동광장과 테마거리에는 많은 이용객들이 음주·취식 행위가 이뤄지는 등 방역수칙 위반 사례가 끊이지 않고 있다.

시는 높이 1.5m, 길이 1.38㎞의 진입 방지 시설물을 설치하고 오는 30일부터 코로나19 지역감염 위험이 해소될 때까지 탑동광장과 테마거리를 일시 폐쇄 조치하기로 했다.

시 관계자는 “휴식과 힐링, 체육활동을 위해 한해 20만명 이상이 찾고 있는 탑동광장과 테마거리가 앞으로도 계속해서 사랑받을 수 있도록 시민들과 관광객들이 방역에 적극 협조해주길 바란다”고 말했다.

