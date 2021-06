쿠팡 물류센터 노조, 사측에 '상견례' 요청…"아직 묵묵부답"

노조, 상견례 요청 공문 사측에 직접 전달

"다음달 7일까지 가부 입장 표명해달라"

"화재조사·사업장 점검, 노조와 함께 해야"

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡 물류센터 노동조합이 덕평 물류센터 화재 사고를 계기로 사측에 상견례를 요청했다. 노조를 인정하고 현장의 안전보건 문제에 대해 함께 논의하자는 메시지를 보낸 것이다. 노조는 다음달 7일까지 가부 결정을 내려줄 것을 쿠팡 측에 통보했다.

공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회는 지난 18일 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에서 덕평 물류센터 화재사고 관련 기자회견을 개최했다. 이후 노조는 건물 1층 로비에서 쿠팡 관계자들과 만나 상견례 요청 공문을 직접 전달했다.

노조 관계자는 "쿠팡의 노무 담당이 누군지도 모르고, 홈페이지에 연락처도 나와 있지 않다"며 "공문을 직접 들고 덕평 화재사고를 비롯한 현장의 안전보건 문제를 함께 이야기할 수 있도록 창구를 열어달라고 상견례 요청을 했다"고 말했다.

이번 상견례 요청은 노조의 존재를 인정하고, 노동환경을 비롯한 안전보건 문제 해결을 위해 노사가 머리를 맞대자는 의미를 담고 있다. 노조는 쿠팡 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스 측에 다음달 7일까지 상견례 가능 여부를 전달해줄 것을 통보했다.

김한민 전국물류센터 지부장은 21일 아시아경제와의 통화에서 "현재까지 쿠팡 측의 답변을 받지 못했다"고 말했다. 이어 "화재 예방과 대응도 시급히 해결해야 하지만, 노동환경 문제도 화재와 연결될 수 있다고 생각한다"며 "노조와 빠르게 대화하는 것이 사측이 취해야 할 태도"라고 주장했다.

쿠팡의 노동 이슈는 어제 오늘 일이 아니다. 부천신선센터에서 코로나19 집단 감염이 발생한 후 1년여 간 쿠팡 물류센터에서는 6명의 근로자가 과로나 유해물질로 인해 사망했다.

이번에 쿠팡의 작업 환경에 또 다시 구멍이 발견됐다. 노조 설립 약 2주만에 덕평물류센터 화재 사고가 터진 것이다. 빠른 배송에만 치중해 근로자 안전은 뒷전이라는 비판이 쏟아졌다. 화재 당시 8분간 스프링클러 작동이 지체된 것으로 확인되면서 임의 조작 등 위법 행위에 대한 철저한 조사가 불가피해졌다.

쿠팡은 2025년까지 전국을 물류센터로부터 10㎞ 이내에 둔다는 목표로 공격적 투자를 지속하고 있다. 다만 물류센터에서 화재가 일어나면 대형 사고로 이어지기 쉬운 만큼 화재 위험에 경각심을 가져야 할 필요가 있다.

강한승 쿠팡 대표는 20일 입장문을 통해 화재 원인 조사에 적극 협조하고, 모든 물류센터와 사업장을 대상으로 특별 점검을 실시하겠다고 밝혔다.

이에 김 지부장은 "화재 원인 조사와 사업장 점검은 노조, 시민단체 등과 함께 객관적으로 이뤄져야 한다"는 입장을 분명히 했다.

그는 "과로사 문제 해결을 포함해 그동안 사측의 태도를 보면 실제로 이뤄진게 거의 없다"며 "쿠팡 측은 (덕평 물류센터 내) 소방훈련을 했다고 하지만 그 안에서 일한 조합원들은 '한번도 진행한 적이 없다'고 말한다"고 전했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr