롯데온, ‘새로온세상’ 이벤트…세일 행사도 진행

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 30일까지 ‘새로온세상’ 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 설문조사와 댓글 이벤트 등 두 가지 형태로 준비했다. ‘코로나 이후 가장 되찾고 싶은 일상’이란 주제에 대해 제시된 보기 중 하나를 선택하면 자동으로 설문조사 이벤트에 응모되며 참여 고객 중 추첨을 통해 10명에게 롯데호텔 서울 뷔페 레스토랑 2인 식사권, 100명에게는 롯데시네마 2인 관람권을 증정한다. 또한 코로나 종식 이후 마스크를 벗게 되면 하고 싶은 첫 마디를 댓글로 남기면 500명에게 엔제리너스 아이스 음료 쿠폰을 제공한다.

롯데온은 오는 27일까지 ‘온세일’도 개최해 최대 20% 할인 쿠폰을 포함해 할인 쿠폰 8장을 행사기간 매일 제공한다. 여름 및 장마철, 건강, 다이어트 등 8가지 테마로 나눠 에어컨, 제습기, 휴가철 의류, 보양식, 홈 트레이닝 등 80개 상품을 제안한다. 행사 기간에는 인기 야식 및 과자, 속옷 등을 1+1 또는 50% 할인된 금액에 선보이는 럭키 박스 이벤트도 진행한다.

롯데온 관계자는 “최근 백신 접종률이 높아지며 마스크를 벗고 일상을 되찾을 수 있다는 기대감이 크게 높아진 기대심리에 맞춰 이번 고객 참여형 행사를 기획했다”며 “호텔 숙박권 및 아이스 음료 쿠폰 등을 받을 수 있는 설문조사 및 댓글 이벤트를 포함해 최대 20% 할인 쿠폰을 증정하는 온세일 행사도 동시에 선보인다”고 말했다.

