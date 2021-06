[아시아경제 이선애 기자] 이화전기는 유류도매, OMS 화장품의 제조,판매 및 수출입업 계열사 이아이디의 주식 6224만663주를 약 300억원에 추가 취득한다고 18일 공시했다. 주식 취득 뒤 이화전기의 이아이디 지분율은 19.4%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 22일이다. 이화전기는 "투자 수익 기대 및 지배구조 강화를 위한 지분율 확보"라고 설명했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr