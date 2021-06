시민과 '함께 아이 키우는 창원시' 그려나간다

'함께돌봄! 모두성장!' 창원시 돌봄정책 시민토론회 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 18일 시청에서 시민 80여명이 참가한 가운데 '함께 돌봄! 모두 성장! 창원시 돌봄 정책 시민토론회'를 개최했다.

이번 토론회는 창원시의 돌봄 현황과 성평등 돌봄의 어려운 요소를 진단하고, 시민들의 돌봄 정책 아이디어를 공유하기 위해 마련됐다.

사전설문조사 중 주 양육자에 관한 질문에 모가 61.4%, 부부 동등 양육 29.8%로 답해 성평등 돌봄에 대한 필요성을 확인했다.

토론회에 참가한 시민들은 시가 안전하고 가까운 돌봄 시설 확충, 지역별 맞춤형 돌봄 운영, 돌봄 인력 확충 및 역량 강화가 필요하다는데 뜻을 모았다.

이에 시는 8월 18일 사회적협동조합 마을을 담다 주관으로 내서읍에서 2차 심화토론회를 개최할 계획이다.

허성무 시장은 "지역에서 자발적으로 공동체들이 틈새 돌봄을 실천해 지속 가능한 공적 돌봄 체계 구축을 위해 노력하겠다"고 전했다.

