전남 순천서, 승용차·승합차 충돌 4명 숨지고 3명 다쳐

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 순천에서 6명을 태우고 달리던 승용차가 마주 오던 승합차와 충돌하는 교통사고가 발생해 4명이 숨지고 3명이 크게 다쳤다.

18일 전남 순천경찰서 등에 따르면 이날 오전 4시 2분께 순천시 용당동 한 도로에서 A(22)씨가 몰던 K7 승용차가 중앙선을 넘어 맞은 편에서 오던 B(54)씨의 카니발 승합차를 충돌해 승용차에 탄 20대 초반 6명(남자 3명·여자 3명) 중 뒷자리에 탄 4명(남자 1명·여자 3명)이 숨졌다.

승용차 운전자 A씨와 앞 좌석 동승자는 중상을 입었으며 승합차 운전자 B씨도 부상을 입고 병원에 옮겨졌다.

사고는 새벽에 황색 점멸등이 켜지는 교차로 인근에서 발생한 것으로 알려졌다.

이 도로의 제한 속도는 시속 50km였고 전날부터 사고 당시까지 비가 내리고 있었다.

경찰은 양쪽 차량 운전자들을 채혈해 혈중알코올농도를 측정했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

