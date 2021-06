'10억 로또' 래미안 원베일리 평균 161대 1…3.6만명 몰려

[아시아경제 문제원 기자] 삼성물산이 서울 서초구 반포동 1-1번지 일원에 공급한 '래미안 원베일리'의 1순위 청약 접수 결과 평균 161.23대 1, 최고 1873.5대 1의 경쟁률을 기록하며 해당지역 전 주택형 마감에 성공했다.

17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행한 래미안 원베일리 1순위 청약접수 결과 총 224가구 모집에 3만 6116개의 청약통장이 몰려 평균 161.23대 1의 경쟁률을 기록했다.

최고 경쟁률은 1873.5대 1로 2가구 모집에 3747명이 몰린 전용면적 46㎡A에서 나왔다.

전용면적별로는 ▲46㎡A 1873.5대 1(2가구 모집 3747명 접수) ▲59㎡A 124.9대 1(112가구 모집 1만3989명 접수) ▲59㎡B 79.62대 1(85가구 모집 6768명 접수) ▲74㎡A 537.63대 1(8가구 모집 4301명 접수) ▲74㎡B 471.33대 1(6가구 모집 2828명 접수) ▲74㎡C 407.55대 1(11가구 모집 4483명 접수) 을 기록했다.

신반포3차·경남아파트 재건축 사업을 통해 조성되는 대규모 단지로 지하 4층~지상 최고 35층, 23개 동, 전용면적 46~234㎡ 총 2990가구로 구성된다.

반포동 일대 약 8000여 세대로 형성되는 ‘래미안 타운’에서 가장 규모가 크고 한강변을 바라보는 황금 입지에 들어서며 교통과 편의시설, 자연환경, 명문학군 등 뛰어난 주거 인프라를 갖췄다.

래미안 원베일리의 1순위 청약 당첨자 발표는 오는 25일이다. 서류검수는 오는 30일부터 다음달 6일, 당첨자 계약은 다음달 9일부터 13일까지 진행된다. 입주는 2023년 8월 예정이다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr