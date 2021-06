[아시아경제 이관주 기자] 계열사 부당 지원 등의 혐의를 받는 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 구속 기소되면서 주식 매매 거래가 정지된 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, 사이판 노선 운항 재개…코로나 이후 1년 4개월만다음달 하늘길 열린다.. 항공株 날갯짓항공 동맹체 3사, G7 정상회의에 '백신접종하면 격리 면제' 요청 close 이 상장 적격성 실질 심사를 받는다.

아시아나항공은 "한국거래소가 아시아나항공을 상장 적격성 실질 심사 관련 기업심사위원회 심의 대상으로 결정했다"고 17일 공시했다.

아시아나항공 자회사인 에어부산과 아시아나IDT도 심의 대상에 올랐다. 한국거래소는 실질 심사를 20영업일 이내 진행해 거래 재개 여부를 결정할 예정이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr