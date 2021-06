초록뱀미디어, TV조선에 ‘결혼작사 이혼작곡 시즌2’ 80억 공급 계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 초록뱀미디어 초록뱀미디어 047820 | 코스닥 증권정보 현재가 2,500 전일대비 5 등락률 +0.20% 거래량 3,247,131 전일가 2,495 2021.06.17 15:30 장마감 관련기사 초록뱀미디어, 80억 규모 드라마 공급계약 체결초록뱀미디어, 200억 규모 제3자배정 유상증자 결정… "885만株 신주발행"초록뱀미디어, 1분기 연결 매출 전년比 738% 성장…"성장궤도 진입" close (이하 ‘초록뱀’)가 공시를 통해 TV조선의 드라마 제작 자회사 ‘하이그라운드’와 80억 원 규모의 주말드라마 ‘결혼작사 이혼작곡 시즌2’ 제작 공급계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 이는 지난해 매출액의 17.12%이며, 계약기간은 오는 9월 30일까지다. 시즌2는 총 16부작으로 제작될 예정이다.

지난 12일 첫 방영된 ‘결혼작사 이혼작곡 시즌2’는 '보고 또 보고', '하늘이시여', '인어 아가씨' 등을 집필한 임성한 작가의 6년 만의 복귀작이다. 지난해 방영된 ‘결혼작사 이혼작곡 시즌1’은 30·40·50대 부부들의 결혼과 이혼, 사랑에 대한 딜레마를 직설적으로 풀어내 시청자들로부터 많은 공감을 얻은 바 있다.

‘결혼작사 이혼작곡 시즌1’, ‘펜트하우스 시즌2, 3’ 그리고 ‘오케이 광자매’에 이어 올해 다섯 번째 라인업으로 출격한 ‘결혼작사 이혼작곡 시즌2’는 2분기 실적에도 매출이 일부 반영된다. 지난해 코로나19 재확산 여파로 단 2개 라인업만을 선보인 초록뱀은 올해 상반기에만 5개 라인업을 확보하며 하반기 2개 라인업을 추가 방영할 예정이다.

초록뱀 관계자는 “결혼작사 이혼작곡 시즌1이 시청률 10%에 육박하며 TV조선 드라마 사상 최고 성적을 냈다”며 “높은 호응과 소재의 화제성을 얻어 본래 계획에 없던 시즌제 드라마 제작으로 바뀐 작품”이라고 말했다.

그는 이어 “결혼작사 이혼작곡 시즌2가 단 2회 방영만으로 시청자 공감을 다시 한번 자아내며 시즌1에 이어 뜨거운 호응을 이어가고 있다”고 말했다.

