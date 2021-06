이것만 알아도 당신의 목숨은 … 중대재해 위험기계 ‘쪽집게 안전’ 자료 나와

안전보건공단, 크레인·프레스 등 위험기계 9종 재해예방 자료 22종 제작

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “이것만 알아도 당신은 목숨을 지킬 수 있다!”

사망사고 등 기계에 의한 중대재해 발생 위험을 줄이기 위해 교육 홍보자료들이 대거 산업 현장에 보급된다.

안전보건공단 산업안전보건인증원(원장 김봉호)은 기계에 의한 재해 예방 프로젝트로 교육자료 22종을 제작·보급한다고 17일 밝혔다.

공단은 산업안전보건법에 따라 주기적으로 안전검사를 받아야 하는 유해·위험기계 중 추락, 끼임 등 중대재해 발생위험이 높은 9종을 대상으로, OPL 9종과 Key Message 13종 등 총 22종을 제작했다.

유해·위험기계 9종은 크레인, 리프트, 컨베이어, 사출성형기, 이동식크레인, 고소작업대, 프레스, 전단기, 산업용로봇 등이다.

OPL 9종은 위험기계별 주요 중대재해 사례와 발생현황, 위험 요인과 안전대책을 한 페이지로 정리한 교육자료이다.

또 Key Message 13종은 기계의 핵심 위험요인별로 안전대책을 강조한 팻말로, 현장의 기계에 부착하기 쉬운 형태로 제작했다.

교육자료는 총 4만9천개(OPL 3만6천개, Key Message 1만3천개)를 제작했다. 공단 및 민간안전검사기관이 안전검사 수행 시 위험기계 사용자(운전원, 정비원)에게 관련 내용을 직접 교육하고 자료를 제공할 방침이다.

해당 자료는 공단 홈페이지 자료실에서도 다운받아 활용할 수 있다.

김봉호 산업안전보건인증원장은 “사망사고를 줄이기 위해서는 작업 전 유해·위험기계의 위험요인을 점검하고, 현장에서 기계별 안전대책이 작동하도록 만드는 것이 중요하다”고 강조했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr