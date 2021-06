최고 연 6.0% 고금리 '우리페이 적금'

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 거래실적과 우리페이 계좌결제서비스 이용실적에 따라 최고 연 6.0%의 고금리를 제공하는 ‘우리페이 적금’을 판매하고 있다.

17일 우리은행에 따르면 우리페이 적금의 가입기간은 1년이며, 월 납입 한도는 최대 20만원이다.

금리는 기본금리 연 1.0%에 우대금리 최대 연 1.0%포인트와 특별우대금리 최대 연 4.0%포인트를 더해 최고 연 6.0%다.

우대금리는 우리페이 서비스의 결제계좌와 급여이체를 우리은행 계좌로 이용 시 합산해 최대 연 1.0%포인트가 제공된다.

특별우대금리는 우리페이 계좌결제서비스 이용실적에 따라 최대 연 4.0%p가 제공된다.

우리페이는 신용·체크카드나 은행 계좌를 우리원카드 에플리케이션(앱)에 등록해 전국 주요 온·오프라인 가맹점에서 결제할 수 있는 모바일 간편결제 서비스이다.

우리은행 관계자는 "그룹내 자회사간 협업을 통해 고금리 상품을 출시했다"며 "앞으로도 고객에게 많은 혜택이 제공되는 상품과 서비스를 지속 출시할 계획"이라고 말했다.

