"방송인재 키운다" 과기정통부, 미디어 특성화高 방문

8개 학교서 교사·학생과 간담회

[아시아경제 차민영 기자] 허성욱 과학기술정보통신부 네트워크정책실장은 방송매체(미디어) 예비인력 양성을 위한 정책·지원방안 등을 모색하기 위해 한강미디어고등학교를 방문하고 8개 특성화고에서 간담회를 가졌다고 17일 밝혔다.

과기정통부는 2016년부터 매년 방송매체(미디어) 분야 진로·직업 교육을 통해 취업역량강화를 지원하고자 특성화고 학생을 대상으로 현장실습 중심 맞춤형 실무교육을 지원해왔다.

허성욱 네트워크정책실장은 간담회에 앞서 한강미디어고등학교의 방송매체(미디어) 진로·직업 교육현장을 참관했다. 윤명진 동아방송예술대 교수는 '급변하는 미디어 환경에서 예비인력 양성방안'을 주제로 발표를 진행했다.

이날 회의에 참여한 교사와 학생들은 특성화고 학생들의 진로와 취업 준비에 실질적인 도움을 주는 산학 연계 교육과정을 확대해 줄 것을 건의했다.

특성화고 학생들의 교육 지원 강화를 위해 정부 인력양성교육 사업수행기관인 한국전파진흥협회와 특성화고 간 업무협약(MOU)도 체결됐다. 협회는 ▲방송미디어 진로직업 교육 프로그램 공동 개발·운영 ▲인턴십과 취업지원을 위한 산업체 현장교육 활성화 ▲학교 밖 교육자원 활용 시스템 구축으로 직업계고 학점제 지원 ▲현업인과 예비인력 간의 교류협력 기회 제공을 위해 협력한다.

허성욱 네트워크정책실장은 "급변하는 미디어 환경에 대응하기 위해서는 최신 기술 습득은 물론 현장의 경험과 창의적이고 협업능력을 갖춘 인재양성이 필요하다"면서 "기업과 밀착된 직업교육을 통해 특성화고 학생들의 취업률을 높이고 실무 중심의 전문교육을 지원해 졸업 후에도 성장의 꿈을 키울 수 있는 여건을 조성해나가겠다"고 밝혔다.

