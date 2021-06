금융당국 "자산가격 변동 대비…고위험자산 투자 경계 시점"

[아시아경제 지연진 기자] 금융당국이 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과와 관련해 자산가격 변동 가능성에 대비해 차입에 기반한 고위험자산 투자를 경계할 것을 경고했다.

김태현 금융위원회 사무처장은 17일 금융위원회와 금융감독원 합동 금융시장 점검회의을 열고 전날 FOMC 회의 결과에 따른 금융시장상황과 부문별 리스크 요인 및 필요시 대응수단을 점검하며 이같이 밝혔다.

김 사무처장은 "정부는 지난 2월부터 운영중인 ‘코로나19 관련 금융시장 진단-대응 체계’를 바탕으로, 시장 상황 전개에 따라 필요한 조치들을 차근차근 준비?추진해 나가고 있다"며 "현 시점에서 지난 4월 발표한 ‘가계대출 관리방안’에 따라 가계대출의 총량을 철저히 관리해 나가는 동시에, 코로나19의 여파에서 회복되지 못한 소상공인?취약차주 등에 대해서는 향후 시장변동으로 인한 부담이 최소화되도록 각종 지원조치를 지속할 것"이라고 말했다.

이어 "국민들께서도 앞으로 자산가격 변동 가능성에 대비하여 본인의 상환능력을 초과하는 과도한 차입에 기반한 고위험자산 투자는 특히 경계해야할 시점”이라고 강조했다.

