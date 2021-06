獨 큐어백 백신, 면역효능 47%...WHO 긴급승인 어려울듯(종합)

임상3상 중간결과 발표에 실망감 확산

EU 4억5000만회분 선주문...수급문제 불거질듯

[아시아경제 이현우 기자] 독일 제약사 큐어백이 자체 개발한 코로나19 백신의 면역효능이 47%에 그쳤다고 밝히면서 실망감이 확산되고 있다. 그동안 큐어백의 백신은 화이자와 모더나에 이어 세계에서 3번째로 개발된 메신저 리보핵산(mRNA) 백신으로 기대를 모으며 유럽연합(EU)에서는 4억5000만회분 분량의 선주문까지 했던 것으로 알려졌다. 한국을 비롯해 큐어백 백신의 위탁생산을 추진하던 나라들에도 향후 백신확보에 영향을 끼치는 등 여파가 있을 것으로 우려되고 있다.

16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 이날 큐어백은 자사 개발 백신의 임상3상 중간결과 면역효능이 47%를 기록했다고 밝혔다. 앞서 큐어백은 유럽과 라틴아메리카 등 전세계에서 4만명 규모의 자원자들을 대상으로 임상시험을 진행해왔으며, 이중 134개 사례를 분석해 중간결과를 발표했다.

프란츠 베르너 하스 큐어백 최고경영자(CEO)는 이날 기자회견에서 "더 좋은 중간결과 데이터를 기대했지만 전례없는 다양해진 변이바이러스들로 인해 높은 효율성을 입증하는 것이 어려웠다"며 "최종결과 분석을 진행 중이라 전반적인 백신 효능이 달라질 수 있다고 믿고 있으며 우리는 아직 승인신청을 계획하고 있다"고 강조했다.

하지만 47%의 면역효능으로는 미 식품의약국(FDA)은 물론 세계보건기구(WHO)의 긴급승인도 받을 수 없는 것으로 알려지면서 실망감이 커지고 있다. 앞서 지난해 FDA와 WHO는 모두 코로나19 백신의 긴급 사용승인시 면역효능 최저치를 50%로 설정한 바 있다.

국제의학계에서는 최종결과 데이터에서도 면역효능이 크게 달라지긴 어려울 것이란 분석이 지배적이다. 미국 플로리다대학의 생물학통계학자인 나탈리 딘 박사는 NYT와의 인터뷰에서 "이미 대부분의 데이터가 중간결과에 포함된 상태로 보여 극적으로 수치가 변하기는 어려울 것"이라고 설명했다.

큐어백 백신의 면역효능이 최종결과에서도 50%에 미치지 못할 경우, 대량의 선주문을 한 EU를 비롯해 위탁생산을 검토하던 나라들의 백신수급에 악영향을 끼칠 것이란 우려도 나온다. CNBC에 따르면 EU는 큐어백에 4억500만회분에 달하는 백신을 선주문하기로 했으며, 독일은 2000만회분을 EU와 별도로 추가 주문한 상태다. 한국의 경우에는 앞서 지난 15일 오스트리아를 국빈방문 중인 문재인 대통령이 하스 CEO와의 화상면담에서 "한국을 생산거점으로 우선 고려해달라"며 위탁생산을 당부한 바 있다.

