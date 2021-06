손병환 농협금융 회장 "편리한 서비스로 브랜드 가치 높일 것"

'2021 NH농협금융 브랜드데이' 행사 참석

[아시아경제 성기호 기자] 손병환 NH농협금융지주 회장이 "고객에게 보다 전문적이고 편리한 금융서비스 경험을 제공함으로써, 고객 사랑에 보답하고 브랜드 가치를 높여나갈 것이라"고 강조했다.

손 회장은 17일 오전 서울 중구 농협은행 본사 로비에서 열린 '2021 NH농협금융 브랜드데이' 행사에 참석해 "농협금융은 100% 민족자본을 바탕으로 전국 방방곡곡 농업인·국민과 함께 성장한 브랜드"라며 이같이 말했다.

이번 행사는 농협 창립 60주년을 맞아 임직원부터 농협금융의 다양한 브랜드 자산을 바로 알고, 더욱 사랑받는 브랜드로 발전시켜가고자 하는 취지에서 기획됐다.

전시공간에는 2012년 농협금융 출범 이래 만들어진 슬로건·캐릭터·상품 및 서비스 브랜드가 탑처럼 쌓여 하나의 상징물로 표현됐다. 오랜 세월 농업·농촌·농업인과 함께해 온 농협의 심벌마크를 전면에 내세운 포토존도 설치해 60주년을 맞이한 농협브랜드의 역사를 기념하는 의미를 더했다.

이날 손 회장과 권준학 NH농협은행장은 출근길 임직원과 함께 전시물을 관람하며 농협금융 브랜드에 담긴 의미를 되새기는 시간을 가졌다. 브랜드와 캐릭터가 새겨진 텀블러를 나눠주며, 사무공간에서 종이컵 사용을 줄이고 'ESG 애쓰자 캠페인'의 실천에도 앞장서줄 것을 당부했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr